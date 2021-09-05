ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ночью в ряд областей придут заморозки: синоптики рассказали в какие

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 сентября 2021 09:07
Ночью в ряд областей придут заморозки: синоптики рассказали в какие Фото: в Украину идут первые заморозки (фото pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики предупреждают, что в Украину идут первые осенние заморозки. Ночью 6 и 7 сентября похолодает почти на всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 6 и 7 сентября заморозки на почве 0-3 градуса обойдут только Закарпатье и южные области Украины.

Заморозки ожидаются и 8 сентября. В среду резкое похолодание до 0-3 градусов прогнозируют в восточных и юго-восточных областях.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, сегодня в Карпатах температура воздуха опустилась до 0 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине ГСЧС Гидрометцентр
NEWS
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю
Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на ближайшую неделю
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели