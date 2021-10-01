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Нічні заморозки і сонячні дні: прогноз погоди на вихідні

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 12:48
Нічні заморозки і сонячні дні: прогноз погоди на вихідні Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на вихідні - 2-3 жовтня. В усіх областях буде сухо, вночі очікуються заморозки.

Більш детальний прогноз в матеріалі РБК-Україна з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

Прогноз на суботу

2 жовтня в Україні очікується сонячна погода, без опадів, хоча вночі буде прохолодно. Синоптики попередили про заморозки.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +13+17, а вночі +3+8,
  • на півночі вдень +12+15, а вночі +3+5,
  • на сході вдень буде +12+15, а вночі +3+5,
  • на півдні вдень буде +14+16, а вночі +3+8,
  • у центрі вдень очікується вдень +12+16, а вночі +3+5.

Нічні заморозки і сонячні дні: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на неділю

Така ж сонячна погода очікується і 3 жовтня. Синоптики прогнозують тільки заморозки вночі, а вдень буде сонячно.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +13+19, а вночі +3+8,
  • на півночі вдень +12+15, а вночі +3+5,
  • на сході вдень буде +12+15, а вночі +3+5,
  • на півдні вдень буде +13+16, а вночі +3+8,
  • у центрі вдень очікується вдень +12+16, а вночі +3+5.

Нічні заморозки і сонячні дні: прогноз погоди на вихідні

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