Нічні заморозки і сонячні дні: прогноз погоди на вихідні
Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні (pixabay)
Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на вихідні - 2-3 жовтня. В усіх областях буде сухо, вночі очікуються заморозки.
Більш детальний прогноз в матеріалі РБК-Україна з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
Прогноз на суботу
2 жовтня в Україні очікується сонячна погода, без опадів, хоча вночі буде прохолодно. Синоптики попередили про заморозки.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +13+17, а вночі +3+8,
- на півночі вдень +12+15, а вночі +3+5,
- на сході вдень буде +12+15, а вночі +3+5,
- на півдні вдень буде +14+16, а вночі +3+8,
- у центрі вдень очікується вдень +12+16, а вночі +3+5.
Прогноз на неділю
Така ж сонячна погода очікується і 3 жовтня. Синоптики прогнозують тільки заморозки вночі, а вдень буде сонячно.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +13+19, а вночі +3+8,
- на півночі вдень +12+15, а вночі +3+5,
- на сході вдень буде +12+15, а вночі +3+5,
- на півдні вдень буде +13+16, а вночі +3+8,
- у центрі вдень очікується вдень +12+16, а вночі +3+5.