Ночные заморозки и солнечные дни: прогноз погоды на выходные
Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (pixabay)
Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на выходные - 2-3 октября. Во всех областях будет сухо, ночью ожидаются заморозки.
Более подробный прогноз в материале РБК-Украина со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.
Прогноз на субботу
2 октября в Украине ожидается солнечная погода, без осадков, хотя ночью будет прохладно. Синоптики предупредили о заморозках.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +13+17, а ночью +3+8,
- на севере днем +12+15, а ночью +3+5,
- на востоке днем будет +12+15, а ночью +3+5,
- на юге днем будет +14+16, а ночью +3+8,
- в центре днем ожидается днем +12+16, а ночью +3+5.
Прогноз на воскресенье
Такая же солнечная погода ожидается и 3 октября. Синоптики прогнозируют только заморозки ночью, а днем будет солнечно.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +13+19, а ночью +3+8,
- на севере днем +12+15, а ночью +3+5,
- на востоке днем будет +12+15, а ночью +3+5,
- на юге днем будет +13+16, а ночью +3+8,
- в центре днем ожидается днем +12+16, а ночью +3+5.