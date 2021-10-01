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Ночные заморозки и солнечные дни: прогноз погоды на выходные

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Киев, Пятница 01 октября 2021 12:48
Ночные заморозки и солнечные дни: прогноз погоды на выходные Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на выходные - 2-3 октября. Во всех областях будет сухо, ночью ожидаются заморозки.

Более подробный прогноз в материале РБК-Украина со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

Прогноз на субботу

2 октября в Украине ожидается солнечная погода, без осадков, хотя ночью будет прохладно. Синоптики предупредили о заморозках.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +13+17, а ночью +3+8,
  • на севере днем +12+15, а ночью +3+5,
  • на востоке днем будет +12+15, а ночью +3+5,
  • на юге днем будет +14+16, а ночью +3+8,
  • в центре днем ожидается днем +12+16, а ночью +3+5.

Ночные заморозки и солнечные дни: прогноз погоды на выходные

Прогноз на воскресенье

Такая же солнечная погода ожидается и 3 октября. Синоптики прогнозируют только заморозки ночью, а днем будет солнечно.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +13+19, а ночью +3+8,
  • на севере днем +12+15, а ночью +3+5,
  • на востоке днем будет +12+15, а ночью +3+5,
  • на юге днем будет +13+16, а ночью +3+8,
  • в центре днем ожидается днем +12+16, а ночью +3+5.

Ночные заморозки и солнечные дни: прогноз погоды на выходные

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