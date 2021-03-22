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У Миколаєві вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті

Автор: РБК-Україна

У Миколаєві вводять спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті міста. Таке рішення було прийнято на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в Facebook.

"Шановні миколаївці, сьогодні на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті Миколаєва", - повідомив він.

Сенкевич заявив, що міським підприємствам, установам і організаціям необхідно відновити електронні перепустки своїм працівникам. Він зазначив, що на сайті міськради для цього з'явилася спеціальна система.

Мер Миколаєва підкреслив, що тогорічні перепустки для проїзду в громадському транспорті не дійсні.

"Пропуску, оформлені минулого року, не дійсні. Кожен документ буде мати свій індивідуальний QR-код. Копія буде зберігатися в спеціальній базі на сайті", - додав він.

За його словами, після реєстрації на електронну пошту буде відправлено спецпропуск, який необхідно буде роздрукувати.

"Після реєстрації отримаєте пропуску на вказану електронну пошту. Їх треба роздрукувати і носити з собою разом з документами, що засвідчують особу", - додав він.

Нагадаємо, Миколаїв вирішив ввести в місті жорсткий карантин з 24 березня хоч "помаранчеву" зону. Зокрема, в місті буде заборонена робота кінотеатрів і музеїв, торгово-розважальних центрів, а також проведення заходів.

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