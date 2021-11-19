Netflix знизив вартість підписки в Україні: нові ціни
Фото: Netflix знизив вартість підписок в Україні (GettyImages)
Стримінгова платформа Netflix змінила вартість підписок в Україні. Вони стали дешевшими.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт платформи.
Як змінилась вартість:
- базова підписка - 4,99 євро (раніше коштувала 7,99 євро),
- стандартний план - 7,99 євро (раніше коштував 9,99 євро),
- преміумпідписки - 9,99 євро замість 11,99 євро.
Коли почне діяти знижка: для всіх українських користувачів Netflix нові тарифи почнуть діяти з наступного місяця.
Нагадаємо, американський стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту і локалізувався для ринку України.