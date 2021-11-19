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Netflix знизив вартість підписки в Україні: нові ціни

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 12:59
Netflix знизив вартість підписки в Україні: нові ціни Фото: Netflix знизив вартість підписок в Україні (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Стримінгова платформа Netflix змінила вартість підписок в Україні. Вони стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт платформи.

Як змінилась вартість:

  • базова підписка - 4,99 євро (раніше коштувала 7,99 євро),
  • стандартний план - 7,99 євро (раніше коштував 9,99 євро),
  • преміумпідписки - 9,99 євро замість 11,99 євро.

Коли почне діяти знижка: для всіх українських користувачів Netflix нові тарифи почнуть діяти з наступного місяця.

Netflix знизив вартість підписки в Україні: нові ціни

Нагадаємо, американський стрімінговий сервіс Netflix запустив українську версію сайту і локалізувався для ринку України.

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