Netflix снизил стоимость подписки в Украине: новые цены
Фото: Netflix снизил стоимость подписок в Украине (GettyImages)
Стриминговая платформа Netflix изменила стоимость подписок в Украине. Они стали дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт платформы.
Как изменилась стоимость:
- базовая подписка - 4,99 евро (ранее стоила 7,99 евро),
- стандартный план - 7,99 евро (ранее стоил 9,99 евро),
- премиумподписка - 9,99 евро вместо 11,99 евро.
Когда начнет действовать скидка: для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.
Напомним, американский стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и локализовался для рынка Украины.