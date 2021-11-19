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Netflix снизил стоимость подписки в Украине: новые цены

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 12:59
Netflix снизил стоимость подписки в Украине: новые цены Фото: Netflix снизил стоимость подписок в Украине (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Стриминговая платформа Netflix изменила стоимость подписок в Украине. Они стали дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт платформы.

Как изменилась стоимость:

  • базовая подписка - 4,99 евро (ранее стоила 7,99 евро),
  • стандартный план - 7,99 евро (ранее стоил 9,99 евро),
  • премиумподписка - 9,99 евро вместо 11,99 евро.

Когда начнет действовать скидка: для всех украинских пользователей Netflix новые тарифы начнут действовать со следующего месяца.

Netflix снизил стоимость подписки в Украине: новые цены

Напомним, американский стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и локализовался для рынка Украины.

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