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Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 16:57
Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат Фото: снігопад (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки України через негоду рекомендувало школам перевести навчання на дистанційний формат. Лист з такими рекомендаціями міністерство вже направило в області країни та Київ.

Про це повідомила прес-служба МОН.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо запобігання переохолодженню, техніки безпеки тощо", - заявили в МОН.

Крім того, у міністерстві нагадали, що засновники закладів освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове призупинення навчання учнів через негоду в Україні.

Нагадаємо, Київ вирішив закрити школи до кінця тижня через сильні снігопади. Сьогодні стало відомо, коли київські школи відновлять навчання.

Також рішення про закриття шкіл через негоду ухвалила міська рада Черкас.

Додамо, станом на сьогоднішній ранок в Україні близько 90 населених пунктів були без електропостачання.

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Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат
Негода в Україні: школам рекомендують перейти на дистанційний формат
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