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Негода на Прикарпатті: вітер валить дерева на будинки і дороги

Новость на русском → Івано-Франківська область, Вівторок 29 грудня 2020 16:35
Негода на Прикарпатті: вітер валить дерева на будинки і дороги Фото: наслідки негоди (facebook.com/MNSIFR)
Автор: Игорь Литвиненко

В Івано-Франківській області у вівторок, 29 грудня, погіршилися погодні умови. В результаті сильного вітру дерева падали на проїжджі частини і дахи будинків.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

"У зв'язку з посиленням вітру на території області рятувальники неодноразово надавали допомогу по розрізання дерев, які падали на проїжджі частини доріг або будинки громадян", - заявили рятувальники.

Так, в районі полудня в селі Цінева Рожнятівського району та місті Надвірна рятувальникам доводилося розрізати дерева, які впали на проїжджі частини доріг.

У селі Дзвиняч Богородчанського району дерево впало на дах магазину, а в Надвірній - на дах житлового будинку.

Про постраждалих в результаті негоди не повідомляється.

Фото: наслідки негоди (facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні. У південних, центральних, західних і північних областях, а також в Карпатах було оголошено штормове попередження через сильні пориви вітру.

Також повідомлялося, що через негоду в Карпатах туристам рекомендували відмовитися від походу в гори.

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