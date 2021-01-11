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Названо регіон з найбільшою інтенсивністю поширення COVID в Україні

Новость на русском → Миколаїв, Понеділок 11 січня 2021 10:59
Названо регіон з найбільшою інтенсивністю поширення COVID в Україні Фото: Миколаївська область лідирує щодо захворюваності (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Миколаївська область є лідером по інтенсивності поширення COVID в Україні. У цьому регіоні вона в два рази вища, ніж у Києві.

Про це засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА заявив головний санітарний лікар області Володимир Клочко.

"Наш показник становить 423,2 на 100 тисяч населення за останні два тижні. При цьому в Запорізькій області - 381, у Києві - 233", - заявив Клочко.

Він також підкреслив, що 70% хворих - в Миколаєві. Серед дітей до 18 років рівень захворюваності становить 5,5%. А у кожного третього, хто робив ПЛР-тест, виявили коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні виявили найменшу кількість нових випадків коронавірусу за три місяці. На ранок 11 січня відомо про 4 288 нових випадків. При цьому влада прогнозує зростання захворюваності після новорічних і різдвяних свят.

У зв'язку з цим в Україні й ввели жорсткий карантин. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, він потрібен, щоб обмежити контакти і знизити навантаження на лікарні перед епідемією грипу.

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