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Назван регион с наибольшей интенсивностью распространения COVID в Украине

Новина українською → Николаев, Понедельник 11 января 2021 10:59
Назван регион с наибольшей интенсивностью распространения COVID в Украине Фото: Николаевская область лидирует по заболеваемости (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Николаевская область является лидером по интенсивности распространения COVID в Украине. В этом регионе она в два раза выше, чем в Киеве.

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко.

"Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 тысяч населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - заявил Клочко.

Он также подчеркнул, что 70% заболевших - в Николаеве. Среди детей до 18 лет уровень заболеваемости составляет 5,5%. А у каждого третьего, кто делал ПЦР-тест, выявили коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выявили наименьшее число новых случаев коронавируса за три месяца. На утро 11 января известно о 4 288 новых случаях. При этом власти прогнозируют рост заболеваемости после новогодних и рождественских праздников.

В связи с этим в Украине и ввели жесткий карантин. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, он нужен, чтобы ограничить контакты и снизить нагрузку на больницы перед эпидемией гриппа.

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