Не тільки Навальний: журналісти заявили про інших жертв отруйників опозиціонера

Група співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка стежила за російським опозиціонером Олексієм Навальним і імовірно організувала його отруєння, отруїла ще кількох людей. Зокрема, мова йде про вбивства журналіста Тимура Куашева, активіста Руслана Магомедрагімова і лідера руху "Нова Росія" Микити Ісаєва.

Про це йдеться в розслідуванні груп Bellingcat і The Insider, проведеному спільно з німецьким тижневиком Der Spiegel.

"В команді працюють не тільки співробітники НДІ-2, але і Служба захисту конституційного ладу ФСБ, відома серед іншого переслідуванням політичних активістів", - йдеться у розслідуванні.

Згідно з ним, потерпілими від дій ФСБ можуть виявитися не тільки активісти та журналісти, але й "цілком системні фігури, що виступають на пропагандистських телешоу і критикують Навального".

Перша жертва

Активіст і журналіст з Нальчика Тимур Куашев активно займався політичною діяльністю. У 2012 році він вступив в партію "Яблуко", організовував протестні мітинги, в тому числі і в Москві, виступав проти радикалізму, екстремізму, поліцейського свавілля. Його неодноразово затримували і, за його власними словами, погрожували розправою.

Тіло активіста знайшли влітку 2014 року за пів години їзди від Нальчика. Він активно займався політичною діяльністю.

Слідчі по справі, однак заявили, що причиною смерті стала гостра коронарна недостатність.

Розслідувачі встановили, що в день смерті Куашева в околицях Нальчика знаходилися співробітники ФСБ Олексій Александров, Іван Осипов і Костянтин Кудрявцев, яких Bellingcat пов'язує з отруєнням Навального.

Друга жертва

Відомий в Дагестані активіст Руслан Магомедрагімов 24 березня 2015 року був знайдений мертвим в Каспійську. Він боровся за права місцевих жителів, підтримав екологічні ініціативи, а також перебував у русі "Садвал", однією з цілей якого було створення національної державності для лезгінського народу".

За словами одного Магомедрагімова, з машини зникли відеореєстратор, а також два з трьох телефонів, які він завжди носив з собою. Слідчі, які прибули на місце злочину, виявили в машині свіжі відбитки взуття іншої людини.

Слідство заявило, що активіст помер від серцевого нападу. Патологоанатом, який проводив розтин тіла, цю версію заперечив, зазначивши, що у Магомедрагімова було здорове серце і що смерть по всій видимості настала внаслідок асфіксії (задухи).

Родичі Руслана стверджували, що, коли вони отримали його тіло для поховання, помітили на шиї дві точки, що нагадують сліди голки шприца.

Як і у випадку з Тимуром Куашевим, напередодні і в сам день смерті Магомедрагімова недалеко від Руслана перебували передбачувані співробітники Інституту криміналістики ФСБ. Іван Осипов двічі відвідував Махачкали в січні 2015 року, а Костянтин Кудрявцев їздив до столиці Дагестану за два тижні до смерті Магомедрагімова.

Третя жертва

Політик Ісаєв Микита помер у поїзді Тамбов-Москва 16 листопада 2019 року. Він допомагав регіональним активістам боротися з корупцією і бездіяльністю влади.

Про останні хвилини життя Ісаєва відомо зі слів його тодішньої помічниці і подруги Аліни Жестовської. За її словами, Ісаєв Микита прокинувся близько години ночі і пішов в туалет. Він довго був відсутній, а коли повернувся, то тримався за живіт, наче його хтось ударив. Останні слова, які він встиг вимовити, були: "Здається, мене отруїли".

Тіло Ісаєва доставили в Москву, лабораторний аналіз не показав слідів токсинів в його крові, причиною смерті назвали серцевий напад. Ще до того, як прийшли результати, його кремували. Мало хто з його послідовників і співчуваючих повірив цьому поясненню.

Аналіз поїздок співробітників Інституту криміналістики ФСБ показав, що дві поїздки Ісаєва збігаються з переміщеннями Олексія Александрова у 2019 році. Журналістам вдалося встановити ще п'ять можливих оперативників ФСБ, тісно пов'язаних з уже відомими людьми, можливо, що працюють в Інституті криміналістики ФСБ. Виявилося, що ці люди супроводжували Ісаєва протягом майже року до його смерті.

Судячи з аналізу, проведеного Bellingcat, оперативники ФСБ супроводжували Ісаєва щонайменше в семи з 13 скоєних політиком поїздках. Причини, за якими Ісаєв міг потрапити під таку пильну увагу спецслужб до кінця не ясні.

Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини, де він перебував близько п'яти місяців через отруєння. У причетності до отруєння опозиціонера підозрюють російські спецслужби.