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Населення України за 2020 рік скоротилося на 300 тисяч осіб, смертність зросла

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-грудень 2020 року. Смертність населення під час пандемії COVID-19 наприкінці року перевищила рівень 2019 року.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Тільки за один грудень в Україні померло 67 663 осіб. Смертність перевищила минулорічну на 20 313 осіб (у грудні 2019 року померло 47 350 осіб).

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 293 457 осіб (минулого року 308 817), міграційний приріст склав 9 316 осіб (минулого року - 21 512).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41 588 354 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 314 062 осіб, у тому числі за грудень - на 41 572 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, смертність в Україні протягом 2020 року була нижчою, ніж у 2019 році. Так, ще за січень-жовтень померло на 1 044 осіб менше, ніж у 2019 році. Однак у листопаді-грудні смертність значно зросла.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.

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