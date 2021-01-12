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Якщо відмовилися обслуговувати українською. Кремінь розповів, як діяти

Новость на русском → Україна, Вівторок 12 січня 2021 17:10
Якщо відмовилися обслуговувати українською. Кремінь розповів, як діяти Фото: Тарас Кремінь (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як діяти у випадку порушення права на обслуговування державною мовою. В Україні набуває чинності стаття 30 "мовного закону" вже 16 січня.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Кремінь надав алгоритм дій у випадку порушення:
  1. попросити про обслуговування державною мовою
  2. у разі відмови працівника звернутись або до керівництва закладу, або на гарячу лінію установи
  3. якщо вам знову відмовлено у праві обслуговування українською, зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео-, свідків тощо) та дані суб'єкта господарювання
  4. подати скаргу до Уповноваженого поштою або заповнити відповідну форму на сайті омбудсмена.

У відповідній скарзі громадянин має вказати дані скаржника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.

У ній має бути вказано, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Також у скарзі мають бути підтверджуючі файли (аудіо-, відеофайли, письмові свідчення очевидців тощо).

Вказано, що скарги подаються Уповноваженому протягом 6 місяців з дня виявлення порушення.

Нагадаємо, раніше Кремінь пояснив, кому саме доведеться складати іспити з української мови. Це стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу: міністрів, чиновників, керівників обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурорів.

Як писало РБК-Україна раніше, уповноважений із захисту державної мови також розповів, яких сфер стосується перехід на українську мову.

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