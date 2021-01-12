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Если отказались обслуживать по-украински. Креминь рассказал, как действовать

Новина українською → Украина, Вторник 12 января 2021 17:10
Если отказались обслуживать по-украински. Креминь рассказал, как действовать Фото: Тарас Креминь (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как действовать в случае нарушения права на обслуживание на государственном языке. В Украине вступает в силу статья 30 "языкового закона" уже 16 января.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Креминь предоставил алгоритм действий в случае нарушения:
  1. попросить об обслуживании на государственном языке
  2. в случае отказа работника обратиться или к руководству учреждения, или на горячую линию учреждения
  3. если вам снова отказано в праве обслуживания на украинском, зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, свидетелей и т.п.) и данные предприятия
  4. подать жалобу Уполномоченному по почте или заполнить форму на сайте омбудсмена.

В соответствующей жалобе гражданин должен указать данные заявителя: фамилию, имя, отчество, место жительства.

В ней должно быть указано, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Также в жалобе должны быть подтверждающие файлы (аудио, видеофайлы, письменные свидетельства очевидцев и т.д.).

Указано, что жалобы подаются Уполномоченному в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения.

Напомним, ранее Креминь объяснил, кому именно придется сдавать экзамены по украинскому языку. Это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу: министров, чиновников, руководителей областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроров.

Как писало РБК-Украина ранее, уполномоченный по защите государственного языка также рассказал, каких сфер касается переход на украинский язык.

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