RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В НАН сказали, скільки українців треба вакцинувати для подолання епідемії COVID

Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Щоб подолати епідемію коронавірусу в Україні потрібно провести вакцинацію близько 30 мільйонів осіб. При цьому вакцинацію населення треба провести до кінця 2021 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

Він зазначив, що вакцинації 20 млн українців протягом наступних двох років буде недостатньо, щоб подолати епідемію.

"Я вважаю, що треба було би провакцинувати приблизно 30 мільйонів осіб. Також я переконаний, що два чи півтора роки - занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної - 30-35 мільйонів громадян України - і вчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року", - зазначив Комісаренко.

Науковець додав, що також важливим є якість вакцини, яка буде використовуватись в країні.

Нагадаємо, на минулому тижні в Україні затвердили план вакцинації населення проти коронавірусу. Згідно з планом, в країні протягом 2021-2022 року планують зробити щеплення близько 20 млн осіб.

Також повідомлялось, що Україна вирішила проблему зі зберіганням вакцин проти коронавірусу при низьких температурах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАН Украинывакцина от коронавирусаЕпідемія