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В НАН сказали, скільки українців треба вакцинувати для подолання епідемії COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 10:42
В НАН сказали, скільки українців треба вакцинувати для подолання епідемії COVID Фото: вакцина проти коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Щоб подолати епідемію коронавірусу в Україні потрібно провести вакцинацію близько 30 мільйонів осіб. При цьому вакцинацію населення треба провести до кінця 2021 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

Він зазначив, що вакцинації 20 млн українців протягом наступних двох років буде недостатньо, щоб подолати епідемію.

"Я вважаю, що треба було би провакцинувати приблизно 30 мільйонів осіб. Також я переконаний, що два чи півтора роки - занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної - 30-35 мільйонів громадян України - і вчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року", - зазначив Комісаренко.

Науковець додав, що також важливим є якість вакцини, яка буде використовуватись в країні.

Нагадаємо, на минулому тижні в Україні затвердили план вакцинації населення проти коронавірусу. Згідно з планом, в країні протягом 2021-2022 року планують зробити щеплення близько 20 млн осіб.

Також повідомлялось, що Україна вирішила проблему зі зберіганням вакцин проти коронавірусу при низьких температурах.

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