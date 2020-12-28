В НАН сказали, сколько украинцев надо вакцинировать для победы над эпидемией COVID

Чтобы преодолеть эпидемию коронавируса в Украине нужно провести вакцинацию около 30 миллионов человек. При этом вакцинацию населения нужно провести до конца 2021 года.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

Он отметил, что вакцинации 20 млн украинцев в течение следующих двух лет будет недостаточно, чтобы преодолеть эпидемию.

"Я считаю, что надо было бы провакцинировать примерно 30 миллионов человек. Также я убежден, что два или полтора года - слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной - 30-35 миллионов граждан Украины - и своевременной вакцинации, завершить ее до конца 2021 года", - отметил Комисаренко.

Ученый добавил, что также важным является качество вакцины, которая будет использоваться в стране.

Напомним, на минувшей неделе в Украине утвердили план вакцинации населения против коронавируса. Согласно плану, в стране в течение 2021-2022 года планируют сделать прививки около 20 млн человек.

Также сообщалось, что Украина решила проблему с хранением вакцин против коронавируса при низких температурах.