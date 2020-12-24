НАБУ вручило повістку на суд голові ОАСК Вовку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вручило повістку на судове засідання голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Він повинен з'явитися на засідання як підозрюваний.
Про це повідомляє НАБУ.
Бюро опублікувало відео, на якому один із співробітників відомства зачитує текст повістки про необхідність з'явитися на засідання Вищого антикорупційного суду 5 січня 2021 року.
НАБУ вказує, що повістку Вовку вручали під час святкування, організованого колишнім народним депутатом, головою одного з юридичних ВНЗ.
Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.
В кінці листопада НАБУ звернулося до генерального прокурора з проханням дозволити затримання і утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва. Керівництво ОАСК підозрюють у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації і зловживанні впливом.