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Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери

Автор: Анастасія Рокитна

Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов до суду подавала спілка "Громадський контроль та порядок".

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суд встановив, що відповідне рішення КМДА було незаконним.

"Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Раніше Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом’янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

Нагадаємо, Харківська міська рада ухвалила рішення про повернення проспекту Петра Григоренка в Харкові імені маршала Жукова. Дане рішення підтримали 59 депутатів міської ради. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Григоренко присвоєно новій вулиці, яка йде від Римарської до Клочківської.

РБК-Україна писало, що Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправним та скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені загиблої громадської активістки Катерини Гандзюк.

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