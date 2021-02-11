Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери

Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов до суду подавала спілка "Громадський контроль та порядок".

Про це йдеться в рішенні суду , опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

"Визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що відповідне рішення КМДА було незаконним.

Раніше Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом’янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

Нагадаємо, Харківська міська рада ухвалила рішення про повернення проспекту Петра Григоренка в Харкові імені маршала Жукова. Дане рішення підтримали 59 депутатів міської ради. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Григоренко присвоєно новій вулиці, яка йде від Римарської до Клочківської.

РБК-Україна писало, що Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправним та скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені загиблої громадської активістки Катерини Гандзюк.