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Морози відійдуть. В Україну повернеться потепління: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

Після різкого похолодання 26 жовтня в Україну прийде потепління на цьому тижні. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Попри те, що 26 жовтня у центральних областях вночі похолодає до -6, в Україну повернеться потепління з 28 жовтня. Дощі відійдуть, а температура повітря підніметься, зокрема вночі.

Температура повітря на заході складе +10+14, а вночі -1+4. На півночі країни очікується вдень +9+12, а вночі 0+3. У східних регіонах вдень буде +9+11, а вночі -1+2.

На півдні країни прогнозують вдень +10+13, а вночі +1+7. У центральних областях вдень буде +9+14, а вночі -1+4.

Така ж погода збережеться і 29 жовтня.

Нагадаємо, найближчими днями Україну затягне морозами до -7 градусів.

Зазначимо, у Карпатах почалася зима, намело снігу і мінусова температура.

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