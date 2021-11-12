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Морози вдень. В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 10:18
Морози вдень. В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату Фото: в Україні різко погіршилась погода (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко похолодає з наступного тижня. Температура повітря вдень у північних, центральних та східних областях опуститься до -1.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Морози вдень. В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

До кінця цього тижня температура повітря буде поступово опускатись і вже з 16 листопада в Україні значно похолодає. Температура повітря вдень опуститься до -1 градуса.

Синоптики прогнозують на заході вдень від 0 до +7, а вночі -2-6. Зазначимо, що у Закарпатській області вдень буде +8+10.

На півночі вдень очікується -1+1, а вночі -5-8. У східних областях вдень буде -1+1, а вночі -6-8. У центральних областях вдень -1+2, а вночі -4-8.

На півдні країни синоптики прогнозують вдень +1+4, а вночі -2-5.

Крім того, у Києві також різко похолодає і 16 листопада температура повітря вдень опуститься до -1.

Нагадаємо, антициклон принесе в Україну денні морози.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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