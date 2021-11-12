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Морозы днем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 10:18
Морозы днем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату Фото: в Украине резко ухудшилась погода (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко похолодает со следующей недели. Температура воздуха днем в северных, центральных и восточных областях опустится до -1.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Морозы днем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

К концу этой недели температура воздуха будет постепенно опускаться и уже с 16 ноября в Украине значительно похолодает. Температура воздуха днем опустится до -1 градуса.

Синоптики прогнозируют на западе днем от 0 до +7, а ночью -2-6. Отметим, что в Закарпатской области днем будет +8+10.

На севере днем ожидается -1+1, а ночью -5-8. В восточных областях днем будет -1+1, а ночью -6-8. В центральных областях днем -1+2, а ночью -4-8.

На юге страны синоптики прогнозируют днем +1+4, а ночью -2-5.

Кроме того, в Киеве также резко похолодает, и 16 ноября температура воздуха днем опустится до -1.

Напомним, антициклон принесет в Украину дневные морозы.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

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