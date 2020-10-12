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У МОН розповіли, чи будуть рекомендувати закривати дитячі садки

Новость на русском → Україна , Понеділок 12 жовтня 2020 20:55
У МОН розповіли, чи будуть рекомендувати закривати дитячі садки Фото: Ігор Гарбарук (nbn.ua)
Автор: Максим Зайченко

У Міністерстві освіти і науки (МОН) розповіли, чи будуть рекомендувати закрити дитячі сади через ситуацію з коронавірусом в Україні. У відомстві планують підходити до цього питання виважено.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник глави МОН Ігор Гарбарук.

На запитання, як у відомстві планують вчинити з навчанням у дитячих садках і школах, він відповів:

"Фактично ми розуміємо, що для школярів, особливо для тих, хто знаходиться в початковій школі, перехід на дистанційну освіту - це погіршення для освітнього процесу і великий удар для батьків, які будуть змушені бути вдома зі своїми дітьми, яких не можна буде залишити", - сказав Гарбарук.

Він додав, що у відомстві планують підходити до цього питання виважено.

"Тому будемо підходити до цієї ситуації виважено. Якщо потрібно буде дистанційне навчання вводити в певних територіальних одиницях, ми будемо це робити, але все ж таки (краще вводити, - ред.) змішане навчання", - зазначив заступник глави МОН.

Нагадаємо, Кабінет міністрів завтра, 13 жовтня, прийме рішення з приводу канікул в школах, які планують запровадити з 15 по 30 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що студентам будуть рекомендувати виїхати з гуртожитків на час дистанційного навчання зі збереженням права проживання, але без примусу.

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