ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В МОН рассказали, будут ли рекомендовать закрывать детские сады

Новина українською → Украина , Понедельник 12 октября 2020 20:55
В МОН рассказали, будут ли рекомендовать закрывать детские сады Фото: Игорь Гарбарук (nbn.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Министерстве образования и науки (МОН) рассказали, будут ли рекомендовать закрыть детские сады из-за ситуации с коронавирусом в Украине. В ведомстве планируют подходить к вопросу взвешенно.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замглавы МОН Игорь Гарбарук.

По его словам, дистанционная учеба - это ухудшение образовательного процесса. В то же время родители окажутся в затруднительном положении, так как будут вынуждены оставаться дома.

"Фактически мы понимаем, что для школьников, особенно для тех, кто находится в начальной школе, перевод на дистанционное образование - это ухудшение для образовательного процесса и большой удар для родителей, которые будут вынуждены быть дома со своими детьми, которых нельзя будет оставить", - сказал Гарбарук.

Он добавил, что в ведомстве планируют подходить к этому вопросу взвешенно.

"Поэтому будем подходить к этой ситуации взвешенно. Если нужно будет дистанционное обучение вводить в определенных территориальных единицах, мы будем это делать, но все же таки (лучше вводить, - ред.) смешанное обучение", - отметил замглавы МОН.

Напомним, Кабинет министров завтра, 13 октября, примет решение по поводу каникул в школах, которые планируют ввести с 15 по 30 октября.

Также РБК-Украина писало, что студентам будут рекомендовать выехать из общежитий на время дистанционного обучения с сохранением права проживания, но без принуждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество МОН школа детский сад
NEWS
Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
DAILY
Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах