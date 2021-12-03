Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання: прогноз

Прогноз на суботу

4 грудня в східних областях буде сильний дощ та сніг, а на півдні країни просто злива. В інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

на заході вдень -1+3, а вночі -2-13,

на півночі вдень -1+2, а вночі -2-6,

на сході вдень +2+8, а вночі 0+7,

на півдні вдень +2+9, а вночі -1+7,

у центрі вдень -1+5, а вночі -1-6.

Прогноз на неділю

У чотирьох західних областях буде дощ зі снігом. А в інших регіонах сухо. Температура повітря складе: