Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання: прогноз
Погода в Україні на вихідні буде холодна, прогнозують мокрий сніг та морози. Опубліковано прогноз погоди на 4-5 грудня.
Прогноз на суботу
4 грудня в східних областях буде сильний дощ та сніг, а на півдні країни просто злива. В інших регіонах сухо. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+3, а вночі -2-13,
- на півночі вдень -1+2, а вночі -2-6,
- на сході вдень +2+8, а вночі 0+7,
- на півдні вдень +2+9, а вночі -1+7,
- у центрі вдень -1+5, а вночі -1-6.
Прогноз на неділю
У чотирьох західних областях буде дощ зі снігом. А в інших регіонах сухо. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+4, а вночі -3-7,
- на півночі вдень -1+2, а вночі -4-7,
- на сході вдень +0+5, а вночі -1-6,
- на півдні вдень +2+7, а вночі -2-5,
- у центрі вдень -1+2, а вночі -4-6.