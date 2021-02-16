У МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться COVID-вакцинація і хто буде першим

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що вже цього тижня в Україні буде зроблене перше щеплення від коронавірусу, і першу дозу вакцини отримають медичні працівники.

Він запевнив, що на сьогодні в Україні готова вся медична інфраструктура: медбригади й списки тих, кого будуть вакцинувати. За словами міністра, з отриманням вакцини до 15 лютого виникли певні "технічні проблеми", але він впевнений, що "вони будуть вирішені за декілька днів".

"Я дуже розраховую, що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення і це щеплення буде зроблено нашим медичним працівникам", - сказав Степанов.