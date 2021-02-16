У МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться COVID-вакцинація і хто буде першим

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що вже цього тижня в Україні буде зроблене перше щеплення від коронавірусу, і першу дозу вакцини отримають медичні працівники.
Про це голова МОЗу сказав на сьогоднішньому брифінгу.
Він запевнив, що на сьогодні в Україні готова вся медична інфраструктура: медбригади й списки тих, кого будуть вакцинувати. За словами міністра, з отриманням вакцини до 15 лютого виникли певні "технічні проблеми", але він впевнений, що "вони будуть вирішені за декілька днів".
"Я дуже розраховую, що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення і це щеплення буде зроблено нашим медичним працівникам", - сказав Степанов.
Як повідомляло РБК-Україна, у МОЗ обіцяють розпочати вакцинацію проти COVID-19 вже цього тижня.
Чиновники стверджують, що отримали підтвердження на поставку 22 мільйонів доз вакцин. Поки що цього вистачить лише для чверті українців, але влада впевнена, що забезпечать вакциною всіх бажаючих.
У рамках COVAX в Україну привезуть 8 мільйонів безкоштовних доз. Але цей обсяг ще можуть подвоїти. Також оформлені контракти на покупку 12 мільйонів доз вакцини від компаній AstraZeneca і Novavax. Ще очікується постачання майже 2 мільйони доз китайських вакцин від Sinovac. Плюс надлишки своїх вакцин Україні можуть передати або продати інші країни, наприклад, Польща.