У МОЗ пояснили, як рахують хворих і тих, хто одужав від коронавірусу

Облік випадків захворювань COVID-19 здійснюється відповідно до указу МОЗ України (від 28.03.2020 №722), відзначили в ЦГЗ.

"Згідно з цим документом, медичний працівник, який виявив особу, що відповідає визначенню випадку COVID-19, реєструє випадок і в строк до 12 годин інформує лабораторний центр МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю. Лабораторні центри МОЗ є в кожному регіоні, це державні установи", - сказали в прес-службі.

Крім того, лікар, який надає медичну допомогу, повинен інформувати лабораторний центр МОЗ про результат лікування (одужання або смерть) та/або припинення самоізоляції пацієнта не пізніше ніж через три дні з дня, коли у нього буде ця інформація.

Якщо особа самостійно звернулась до якоїсь з лабораторій, що здійснює тестування, здала ПЛР-тест і отримала позитивний результат - такі дані передаються в лабораторний центр МОЗ, зазначили в ЦГЗ.

Там уточнили, що подальший стан такого пацієнта, якщо він сам не звернеться до сімейного лікаря, буде з'ясовувати лікар-епідеміолог з лабораторного центру МОЗ. Через 2-3 тижні він проводить розслідування: дзвонить і розпитує людину, яка отримала позитивний результат тесту, про її стан.

"Якщо в лабораторному центрі за результатами цього розслідування встановили, що людина одужала, її виключають зі статистики активних хворих і вносять до числа тих, хто одужав. Так визначається настання одужання, якщо людина не звертається до лікаря, а вирішила перехворіти сама вдома", - пояснили в прес-службі ЦГЗ.

При цьому, якщо людина самостійно здала швидкий тест і про неї не було надіслано термінового повідомлення сімейним лікарем, то така людина і результат її тесту не фіксується в офіційній статистиці по COVID-19, уточнили у відомстві.