У МОЗ назвали похибка тестів на антиген коронавірусу

Похибка експрес-тестів на антиген коронавірусу приблизно дорівнює похибки ПЛР-тестів. Коливається в межах 20-30%.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню Lb.ua.

Він зазначив, що фактори, які можуть вплинути на точність експрес-тесту, ті ж, що і при заборі матеріалу для ПЛР-тесту.

"Поки не зустрічав цієї інформації в наукових публікаціях, але припускаю, що похибка може бути такою ж. Може також бути помилка під час забору, людський фактор. А от спеціальне середовище під час транспортування вже не потрібно, бо тест робиться на місці", - сказав Ляшко.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна на сьогодні вже може робити не менше 100 тисяч тестів на COVID на добу. Але лабораторії завантажені лише на половину.

РБК-Україна в матеріалі "Тестовий режим: чи варто вірити статистиці Моз про хворих COVID-19" писало, що в Україні фіксують спад обсягів тестування на коронавірус. Незважаючи на добову планку, виставлену Кабміном у 100 тисяч ПЛР-тестів, їх проводять в три рази менше. При цьому в профільному міністерстві переконують, що в деяких областях лабораторні центри працюють тільки на 25-30% своїх потужностей.