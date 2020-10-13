У МОЗ не виключили можливість купівлі російської вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть купити тільки в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne.

"У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, в Міністерстві охорони здоров'я немає", - заявив він.

Міністр також додав, що в разі підтвердження, що вакцина пройшла всі стадії випробувань і докази безпеки, то в МОЗ говоритимуть про закупівлю будь-якої вакцини, а не тільки російської.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

Крім того, на початку серпня в Росії зареєстрували першу вакцину від коронавіруса. Також в РФ почали підготовку до реєстрації другої вакцини від COVID-19.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше у ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.