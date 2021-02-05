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МОЗ запустить портал про вакцинацію наступного тижня: що там можна дізнатися

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 лютого 2021 10:52
МОЗ запустить портал про вакцинацію наступного тижня: що там можна дізнатися Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я наступного тижня запустить інформаційний портал про вакцинацію від коронавірусу. Відбудеться запуск першої версії ресурсу.

Про це у ході години запитань до уряду у Верховній раді розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"МОЗ запланувало створити окремий інформаційний портал про вакцинацію. Там кожен зможе дізнатися про дорожню карту вакцинації, її етапи, організацію процесу, підготовку персоналу та про самі вакцини", - розповів глава МОЗ.

За словами Степанова, будуть і держборди зі статистикою вакцинації.

"Також будуть держборди зі статистикою вакцинації, над якими ми працюємо спільно з колегами з РНБО. Перша версія порталу із базовою інформацією буде запущена наступного тижня", - підкреслив міністр.

При цьому повна і мобільна версії будуть готові до кінця лютого.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в країні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу. У разі необхідності можуть цю кількість помножити вдвічі.

Як писало РБК-Україна, наша країна отримає партію вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Перша партія налічуватиме понад 100 тисяч доз.

Крім того, Україна планує почати вакцинацію орієнтовно з 15 лютого. Вона пройде в п'ять етапів.

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