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Штрафи для бізнесу за порушення карантину піднімуть до 51 тисячі гривень

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 11:58
Штрафи для бізнесу за порушення карантину піднімуть до 51 тисячі гривень Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада України готується підняти штрафи для бізнесу за порушення карантину. За недотримання карантинних норм планують штрафувати на суму до 51 тисячі гривень.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів наредп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, на наступній сесії Ради внесуть законопроект про посилення відповідальності підприємців за порушення карантину. Штрафи становитимуть від 31 до 51 тисячі гривень.

"Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну", - підкреслив Радуцький.

Він уточнив, що даний законопроект вже пройшов погодження в комітеті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президенту України Володимиру Зеленському у зв'язку з ситуацією з COVID-19 запропонують ввести карантин "вихідного дня" і відправити школи в онлайн.

Згідно з дорученням президента, у Києві, Одесі та Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

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