МОЗ запровадив норму з вакцинації: скільки щеплень повинні робити за день

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19 в Україні. Міністр запровадив добову норму вакцинації населення від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст розпорядження.
Керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу повинні формувати щотижневі плани по охопленню вакцинацією від коронавірусу. Мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:
Керівники повинні будуть щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров'я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.