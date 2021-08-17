МОЗ запровадив норму з вакцинації: скільки щеплень повинні робити за день
Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19 в Україні. Міністр запровадив добову норму вакцинації населення від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст розпорядження.
Керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу повинні формувати щотижневі плани по охопленню вакцинацією від коронавірусу. Мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:
- 50 і більше - для пункту щеплення;
- 50 і більше - для одного центру вакцинації;
- 100 і більше - для одної мобільної бригади.
Керівники повинні будуть щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров'я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.