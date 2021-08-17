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МОЗ запровадив норму з вакцинації: скільки щеплень повинні робити за день

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 15:53
МОЗ запровадив норму з вакцинації: скільки щеплень повинні робити за день Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19 в Україні. Міністр запровадив добову норму вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст розпорядження.

Керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу повинні формувати щотижневі плани по охопленню вакцинацією від коронавірусу. Мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:

  • 50 і більше - для пункту щеплення;
  • 50 і більше - для одного центру вакцинації;
  • 100 і більше - для одної мобільної бригади.

Керівники повинні будуть щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров'я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.

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Вакцинація Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко Коронавірус
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