МОЗ запровадив норму з вакцинації: скільки щеплень повинні робити за день

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко видав розпорядження для керівників робіт з ліквідації спалаху COVID-19 в Україні. Міністр запровадив добову норму вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст розпорядження .

Керівники робіт з ліквідації наслідків спалаху коронавірусу повинні формувати щотижневі плани по охопленню вакцинацією від коронавірусу. Мінімальна кількість зроблених щеплень на день має бути:

50 і більше - для пункту щеплення;

- для пункту щеплення; 50 і більше - для одного центру вакцинації;

- для одного центру вакцинації; 100 і більше - для одної мобільної бригади.

Керівники повинні будуть щодня моніторити виконання цих показників та інформувати Міністерство охорони здоров'я про досягнення щотижневих планів по охопленню вакцинацією.