Минздрав ввел норму по вакцинации: сколько прививок должны делать за день
Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине. Министр ввел суточную норму вакцинации населения от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст распоряжения.
Руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавирус должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса. Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:
- 50 и больше - для пункта прививки;
- 50 и больше - для одного центра вакцинации;
- 100 и больше - для одной мобильной бригады.
Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.