Минздрав ввел норму по вакцинации: сколько прививок должны делать за день

Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине. Министр ввел суточную норму вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст распоряжения .

Руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавирус должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса. Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

50 и больше - для пункта прививки;

- для пункта прививки; 50 и больше - для одного центра вакцинации;

- для одного центра вакцинации; 100 и больше - для одной мобильной бригады.

Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.