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Минздрав ввел норму по вакцинации: сколько прививок должны делать за день

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Украина, Вторник 17 августа 2021 15:53
Минздрав ввел норму по вакцинации: сколько прививок должны делать за день Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко издал распоряжение для руководителей работ по ликвидации вспышки COVID-19 в Украине. Министр ввел суточную норму вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст распоряжения.

Руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавирус должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса. Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

  • 50 и больше - для пункта прививки;
  • 50 и больше - для одного центра вакцинации;
  • 100 и больше - для одной мобильной бригады.

Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.

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Вакцинация Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Коронавирус
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