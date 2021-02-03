МОЗ запровадив модуль імунізації: чому це важливо

Міністерство охорони здоров'я запровадило модуль імунізації населення України. Він використовує в собі всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних про COVID-вакцинацію.

Про це заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер повідомив під час брифінгу.

"Для того, щоб у майбутньому, коли пацієнт звернеться до лікаря, щоб розуміти, що він був вакцинований електронна система найкраще для цього підходить. Для цього нами розроблено модуль імунізації", - сказав Кучер.

За його словами, цей модуль дозволяє зберігати інформацію про проведену імунізацію в зручному форматі.

"Лікар може внести інформацію щодо типів вакцини, дозування, причини проведення або непроведення вакцинації... Медичному персоналу не треба буде навчатись і використовувати новий програмний засіб і щось придумувати. Це буде реалізовано в тому функціоналі медичної інформаційної системи, яка представлена в закладі", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, до середини місяця очікується надходження першої партії вакцини, після чого почнеться процес масової імунізації. Щеплення будуть безкоштовними, але їх робитимуть поетапно.