ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

МОЗ розширив список професій з обов'язковою вакцинацією

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 10:12
МОЗ розширив список професій з обов'язковою вакцинацією Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Обов'язкову вакцинацію вводять для працівників:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
  • установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
  • підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Що буде, якщо вони не вакцинуються

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Хто зараз зобов'язаний зробити щеплення

  • працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
  • працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • працівники закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.
Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Вакцинація
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ