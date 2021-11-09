МОЗ розширив список професій з обов'язковою вакцинацією
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Обов'язкову вакцинацію вводять для працівників:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
- установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
- підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
Що буде, якщо вони не вакцинуються
Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Хто зараз зобов'язаний зробити щеплення
- працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
- працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- працівники закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.