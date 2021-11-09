Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Обязательную вакцинацию вводят для работников:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
- предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).
Что будет, если они не вакцинируются
Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделають прививку против COVID-19, в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решениями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.
Кто сейчас обязан сделать прививку
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
- работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
- работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.