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Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 10:12
Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Обязательную вакцинацию вводят для работников:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
  • предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Что будет, если они не вакцинируются

Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделають прививку против COVID-19, в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решениями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.

Кто сейчас обязан сделать прививку

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
  • работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.
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Министерство здравоохранения Украины Вакцинация
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