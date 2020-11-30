МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство не має наміру продовжувати карантин вихідного дня. При цьому він додав, що про попередні результати карантину вихідного дня стане відомо цього тижня.

Про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24".

Міністр повідомив, що остаточні результати карантину вихідного дня будуть відомі вже наступного тижня.

"У нас інкубаційний період становить від 14 до 21 дня. В середині цього тижня ми будемо в змозі дати попередні результати карантину вихідного дня. Але нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину вихідного дня", - заявив він.

За словами міністра, вже видно тенденція до зменшення динаміки зараження коронавірусом.

На питання чи продовжувати карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Не думаю, що ми будемо подавати таку пропозицію".

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков не виключив введення локдауну в Україні.

Крім того, в Україні за 29 листопада вперше за останні два тижні зафіксували менше ніж 10 тисяч нових випадків коронавірусу.