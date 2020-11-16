ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ чекає на спад захворюваності на COVID-19 через два тижні

Новость на русском → Київ, Понеділок 16 листопада 2020 19:03
МОЗ чекає на спад захворюваності на COVID-19 через два тижні Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня допоможе зупинити "ураганний темп" зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Очікується, що захворюваність піде на спад вже через два тижні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тисячах нових хворих щоденно.

"Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів - це в середньому інкубаційний період", - пояснив він.

Степанов також відреагував на прогноз НАН України щодо рівня захворюваності до кінця листопада. Він пояснив, що науковці, роблячи прогноз, відштовхувалися від сьогоднішньої динаміки.

"Ми працюємо з НАН та РНБО. Ми ділимося інформацією. РНБО робить математичну модель. Але ті розрахунки вони (НАН - ред.) робили виходячи з динаміки, яка у нас сьогодні", - додав глава МОЗу.

Нагадаємо, науковці НАН України спрогнозували майже 200 тисяч нових хворих на COVID-19 до кінця листопада. Також науковці прогнозують понад 3 тисячі нових жертв хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України карантин Максим Степанов Коронавірус
NEWS
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено
DAILY
Слово за Радою: як влада збирається виходити з конституційної кризи
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово за Радою: як влада збирається виходити з конституційної кризи