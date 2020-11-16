МОЗ чекає на спад захворюваності на COVID-19 через два тижні

Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня допоможе зупинити "ураганний темп" зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Очікується, що захворюваність піде на спад вже через два тижні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тисячах нових хворих щоденно.

"Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів - це в середньому інкубаційний період", - пояснив він.

Степанов також відреагував на прогноз НАН України щодо рівня захворюваності до кінця листопада. Він пояснив, що науковці, роблячи прогноз, відштовхувалися від сьогоднішньої динаміки.

"Ми працюємо з НАН та РНБО. Ми ділимося інформацією. РНБО робить математичну модель. Але ті розрахунки вони (НАН - ред.) робили виходячи з динаміки, яка у нас сьогодні", - додав глава МОЗу.

Нагадаємо, науковці НАН України спрогнозували майже 200 тисяч нових хворих на COVID-19 до кінця листопада. Також науковці прогнозують понад 3 тисячі нових жертв хвороби.