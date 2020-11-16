Минздрав ожидает спада заболеваемости COVID-19 через две недели

Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить "ураганный темп" роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно.

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - пояснил он.

Степанов также отреагировал на прогноз НАН Украины по уровню заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от сегодняшней динамики.

"Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они (НАН - ред.) делали исходя из динамики, которая у нас сегодня", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ученые НАН Украины спрогнозировали почти 200 тысяч новых больных COVID-19 до конца ноября. Также ученые прогнозируют более 3 тысяч новых жертв болезни.