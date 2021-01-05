МОЗ оприлюднив оновлений протокол лікування коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений протокол лікування коронавірусу. Даний протокол був оновлений 31 грудня 2020 року.
Відповідний указ опубліковано на сайті МОЗ України.
Як зазначила інфекціоніст Ольга Голубовська, головною зміною є те, що з оновленого протоколу виключили з лікування хворих з критичним перебігом захворювання препарат "Тоцилізумаб". Його застосування рекомендується лише при тяжкому перебігу хвороби.
Раніше РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не надавала рекомендацій щодо використання вітамінів D і C і цинку з метою профілактики коронавірусу.
Також академік НАН України Сергій Комісаренко повідомляв, що поки що в світі немає жодного ліки від коронавірусу.
Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили 5334 нових випадки коронавірусу. При цьому одужали майже 14 тисяч осіб. Найбільше нових заражень підтвердили в Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) і Полтавській (376) областях.