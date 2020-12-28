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Ліків проти коронавірусу поки немає, - Комісаренко

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 09:24
Ліків проти коронавірусу поки немає, - Комісаренко Фото: пробірка з написом "коронавірус" (Униан)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

На сьогодні в світі не існує специфічних ліків проти коронавірусу. Ліки "Ремдесивір", які спершу використовували для боротьби з вірусом, виявились не ефективними.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.

За його словам, зараз дуже інтенсивно працюють над ліками проти COVID-19 у двох напрямках.

"По-перше, намагаються знайти ліки, які будуть специфічними до самого вірусу. Зрештою, такі ліки знайдені, і їх досить багато, але вони ефективні у культурі вірусів чи на частинах вірусу, але не працюють в організмі інфікованих людей. Наприклад, той же "Ремдесивір". Водночас є ліки, які використовують проти ускладнень, які дає COVID-19", - заявив Комісаренко.

Він додав, що, наприклад, ліки "Дексаметазон" не діють на сам вірус, але діють на прояви захворювання.

"Його ефективно використовують, і він дозволений для лікування людей із цим коронавірусним захворюванням", - зазначив науковець.

Раніше РБК-Україна писало, що в Британії науковці випробовують нові ліки проти COVID-19, які можуть дати миттєвий імунітет проти вірусу.

Зазначимо, наразі в Україні фіксують зменшення кількості заражень коронавірусом. За минулу добу виявили найменшу кількість нових хворих з початку жовтня - 4 385.

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