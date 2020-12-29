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Міноборони уклало контракт на поставку трьох літаків Ан-178

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 грудня 2020 13:59
Міноборони уклало контракт на поставку трьох літаків Ан-178 Фото: літак Ан-178 (antonov.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони України підписало меморандум з державним підприємством "Антонов" про поставку трьох літаків Ан-178. Вперше за роки незалежності українська армія замовляє вітчизняні літаки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що нові військово-транспортні літаки Ан-178 у Збройних силах будуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки, десантування, а також транспортування вантажів.

"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих для українських інтересів. Власне так, як це і повинно бути", - заявив на підписанні меморандуму президент Володимир Зеленський.

Він також заявив, що чекає від "Антонова" комплексний план з відновлення та посилення кадрового потенціалу. Крім того, Зеленський запропонував уряду в 2021 році створити українського авіаперевізника, який буде використовувати літаки "Антонова".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони України вперше замовить виробництво трьох літаків Ан-178.

Також повідомлялося, що Кувейт зацікавився спільним з Україною виробництвом літака Ан-178.

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