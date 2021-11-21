ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Між Одесою та Ізмаїлом запустили "Дунайський експрес": графік курсування

Новость на русском →
Одеса, Неділя 21 листопада 2021 16:11
Між Одесою та Ізмаїлом запустили "Дунайський експрес": графік курсування Фото: УЗ запустила "Дунайський експрес" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

Між Одесою та Ізмаїлом почав курсування потяг 7001/7002. Так званий "Дунайський експрес" буде курсувати між двома містами щоденно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"На маршруті, що поєднує міста півдня України, курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3", - заявили в компанії.

Графік курсування потяга №7002/7001:

  • відправлення з Одеси о 19:50 та прибуття в Ізмаїл о 00:32;
  • відправлення з Ізмаїлу о 01:29 та прибуття в Одесу о 06:11.

"Дунайський експрес" буде робити зупинки станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Нагадаємо, раніше УЗ відкрила продаж квитків на потяги за новими маршрутами.

Крім того, "Укрзалізниця" вирішила збільшити кількість поїздів до гірськолижних курортів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Одеса Ізмаїл
NEWS
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи