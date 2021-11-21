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Между Одессой и Измаилом запустили "Дунайский экспресс": график курсирования

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Одесса, Воскресенье 21 ноября 2021 16:11
Между Одессой и Измаилом запустили "Дунайский экспресс": график курсирования Фото: УЗ запустила "Дунайский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Между Одессой и Измаилом начал курсирование поезд 7001/7002. Так называемый "Дунайский экспресс" будет курсировать между двумя городами ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"На маршруте, который соединяет города юга Украины, будет курсировать современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3", - заявили в компании.

График курсирования поезда №7002/7001:

  • отправление из Одессы в 19:50 и прибытие в Измаил в 00:32;
  • отправление из Измаила в 01:29 и прибытие в Одессу в 06:11.

"Дунайский экспресс" будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

Напомним, ранее УЗ открыла продажу билетов на поезда по новым маршрутам.

Кроме того, "Укрзализныця" решила увеличить количество поездов к горнолыжным курортам.

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Укрзализныця Одесса Измаил
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