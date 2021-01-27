Хуртовини та сніг до 40 сантиметрів: Україну накрив циклон

Негода триватиме два дні

Сильні снігопади спостерігатимуться в Україні упродовж двох днів, 27-28 січня. На півдні може випасти до 40 сантиметрів снігу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Сьогодні і завтра очікуються снігопади, найбільш сильні, навіть червоного кольору небезпеки - в Одеській області та частині території Миколаївської області. Сніговий покрив збільшиться на 30-40 сантиметрів", - сказала вона.

Як зазначила Голеня у цих областях очікуються хуртовини, снігові замети, що може призводити до зупинки руху транспорту.

За прогнозом синоптиків, інтенсивні снігопади очікуються в Кировоградській області (20-30 сантиметрів), в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та частині Київської області - до 10-15 сантиметрів. Очікуються налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура прогнозується близько нуля градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом синоптиків, з 27 січня сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.