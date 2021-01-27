Метели и снег до 40 сантиметров: Украину накрыл циклон

Непогода продлится два дня

Сильные снегопады будут наблюдаться в Украине в течение двух дней, 27-28 января. На юге может выпасть до 40 сантиметров снега.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Сегодня и завтра ожидаются снегопады, наиболее сильные, даже красного цвета опасности - в Одесской области и части территории Николаевской области. Снежный покров увеличится на 30-40 сантиметров", - сказала она.

Как отметила Голеня в этих областях ожидаются метели, снежные заносы, что может приводить к остановке движения транспорта.

По прогнозу синоптиков, интенсивные снегопады ожидаются в Кировоградской области (20-30 сантиметров), в Полтавской, Сумской, Черниговской областях и части Киевской области - до 10-15 сантиметров. Ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура прогнозируется около нуля градусов.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу синоптиков, с 27 января снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.