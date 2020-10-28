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Мер Борисполя помер від коронавірсу

Автор: Игорь Литвиненко

Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавируса. Він лідирував на місцевих виборах.

Про це повідомив прес-секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, передає "ТСН".

Напередодні про захворювання Анатолія Федорчука COVID-19 повідомляли в партії "Наш край", від якої він балотувався на посаду мера Борисполя.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусів ще близько трьох тижнів тому. Він був госпіталізований в Переяславську лікарню. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

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Близько 13:30 на сторінці партії "Наш край" з'явилася інформація, що Федорчук перемагає на виборах мера Борисполя. Пізніше в партії підтвердили смерть Федорчука, і видалили пост про його перемогу у виборах.

Анатолій Федорчук перебував на посаді мера Борисполя з 2006 року. Йому було 60 років.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 7474 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях.

При цьому за добу в Україні зафіксували новий антирекорд по летальних випадків від COVID-19 - померли 165 осіб.

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