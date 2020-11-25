У медпунктах сервісних центрів на КПВВ хочуть безкоштовно тестувати на COVID-19

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук анонсувала безкоштовне тестування на COVID-19 на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на лініях розмежування з тимчасово окупованими територіями. Його проводитимуть безпосередньо в медичних пунктах сервісних центрів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про послуги, які надаються та будуть надаватися у медичному пункті сервісного центру, планується там проводити безкоштовне тестування на COVID-19", - зазначила Голованчук.

Заступник міністра нагадала, що один сервісний центр уже працює у Щасті Луганської області. У грудні аналогічний центр відкриють на КПВВ у Новотроїцькому Донецької області і модернізують на Чонгарі Херсонській області біля адмінкордону з Кримом.

"У наступному році багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ", - підкреслила вона.

Голованчук пояснила, що ця процедура буде проходити відповідно до алгоритму дій, який буде напрацьований по послугах, що надаються на "первинці", в медичному кабінеті такого сервісного хаба.

"Буде проводитися тестування на в'їзді (на підконтрольну територію, - ред.), якщо будуть продовжуватися карантинні обмеження. Поки не скажу, це буде для всіх або тільки для тих, хто буде мати відповідні симптоми, але це точно буде", - розповіла заступник голови Мінреінтеграції.

Заступник міністра сподівається, що така послуга запрацює до кінця року.

На цей час українці, які заїжджають з окупованої території, роблять тести за власні кошти і чекають, коли прийдуть результати.

"Такий підхід не зовсім гуманний до наших же громадянам, враховуючи, що все це - територія України", - підкреслила Голованчук.

Нагадаємо, Україна може розгорнути гуманітарні табори на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду з Кримом в разі загострення ситуації з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я раніше заявили, що тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в Україні залишається основним методом діагностики COVID-19. На сьогодні в країні вистачає потужностей державних лабораторій.