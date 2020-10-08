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Масковий режим, але без респіраторів: МАУ оновлює правила безпеки

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 15:19
Масковий режим, але без респіраторів: МАУ оновлює правила безпеки Фото: літаки (wikimedia by)
Автор: Анастасия Рокитна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновлює правила безпеки. Компанія вводить масковий режим для всіх пасажирів від 6-ти років.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Масковий режим, але без респіраторів: МАУ оновлює правила безпеки

Оновлені правила набувають чинності з понеділка, 12 жовтня. МАУ внесла такі зміни:

  • Носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років;

  • Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, бо після видиху на респіраторі виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник хвороби;

  • Захисні маски можна не одягати, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19, або якщо за станом здоров'я. Але має бути довідка від лікаря і негативний тест на коронавірус, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.

Нагадаємо, МАУ з 1 жовтня запустить п'ять нових міжнародних рейсів з Києва.

РБК-Україна також писало, що авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін з кінця жовтня.

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